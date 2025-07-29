IMF Türkiye'nin Büyüme Tahminlerini Yükseltti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e ve 2026 tahminini ise yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e revize etti. Küresel ekonomik görünüm raporunda ABD, Euro Bölgesi ve Çin ekonomilerine ilişkin de büyüme beklentileri güncellendi.

IMF Türkiye ve küresel büyüme tahminlerini revize etti. Buna göre, Türkiye'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7,'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,3e yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artarak yüzde 3,3'e yükseldi. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2025 yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarken, ülke ekonomisinin 2026 yılana ilişkin büyüme tahmini 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi. Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarken, 2026 yılı için ise büyüme tahmini yüzde 1,2 olarak kaldı. Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4'ten 4,8'e, 2026 yılı için yüzde 4'ten 4,2'ye yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Anneden dikkat çeken not
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.