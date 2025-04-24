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İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Düştü

İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Nisan'da Düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Nisan ayında geçen aya göre 0,1 puan azalarak %74,3 seviyesine geriledi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar

20242025

Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,3

Haziran

76,3

Temmuz

75,9

Ağustos

75,4

Eylül

74,9

Ekim

74,9

Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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