Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Dilucu Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Dilucu Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak tırcılar ile görüştü.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, yeni yıl ve aralık ayı ihracatları nedeniyle yaşanan yoğunluğun azaldığı Gümrük Kapısı'nda yetkililerden bilgi aldı. Vali Turan, mevcut kapasitenin artırılması ve işlemlerin hızlandırılması noktasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tır şoförleri ile bir süre sohbet eden Vali Turan, istek ve talepleri dinledi. - IĞDIR