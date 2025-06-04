Iğdır'da Arıcılığı Geliştirmek İçin Arı Kovanı Dağıtım Töreni Düzenlendi

Iğdır'da Arıcılığı Geliştirmek İçin Arı Kovanı Dağıtım Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da gerçekleştirilen arı kovanı dağıtım töreninde, yerel arıcılar desteklenerek bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı. Törende, Iğdır Valisi Ercan Turan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş önemli açıklamalarda bulundu.

Iğdır'da arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da arıcılığı geliştirmek ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla arı kovanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen törende, kent genelindeki arıcılara yüzlerce kovan teslim edildi.

Iğdır İl Tarım Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleşen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum yetkilileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Ercan Turan arıcılığın bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Iğdır geniş arazilere çeşitli imkanlara sahip. Su kaynaklarımız var. Iğdır'da su problemi yok ama suyu kullanamama problemi var. Bir yönetim sorunu var. İnşallah biz bu suyu da etkin kullanmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Iğdır'daki arı kovan sayısının 28 bin olduğunu belirten Vali Turan, "28 bin Iğdır için çok düşük bir miktar. Neden? Ağrı Dağı'nın yüzde 65'i Iğdır topraklarında. İnşallah biz bu sayıyı çok hızlı bir süreçle iki katına çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise, proje kapsamında arı kovanların sağlanmasında yüzde ellisinin İl Özel İdaresi yüzde ellisinin ise üreticiler tarafından karşılandığını söyleyerek; "Arıcılık, sadece bal üretimiyle sınırlı kalmayan, bitkisel üretimin devamlılığı için kritik rol oynayan ekolojik dengeyi koruyan ve kırsal ekonomiye önemli katkı sağlayan bir faaliyettir. Bu anlamda dağıtacağımız her kovanın sadece üreticimizin değil aynı zamanda doğamızın da geleceğini koruyacağız. İlimizde 2024 yılı içerisinde yaklaşık 130 ton bal üretimi meydana gelmiştir. 2025 yılı içerisinde ise iklimimiz, mevsimimiz böyle giderse 240 ton civarında bir bal rekoltesi beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Ekonomi
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.