Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, '2025 Heroes Rol Model Listesi'ne Seçildi

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, iş dünyasında çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen çalışmaları dolayısıyla, INvolve tarafından YouTube ortaklığıyla hazırlanan "2025 Heroes Rol Model Listesi"ne seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli INvolve'un YouTube işbirliğiyle oluşturduğu liste, kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olmasını destekleyen ve bu alanda liderlik eden üst düzey yöneticileri ödüllendiriyor.

Her yıl küresel çapta duyurulan listede, şirketlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden, iş yaşamında fark yaratan kadın liderler yer alıyor.

İş dünyasında çeşitliliği ve yenilikçiliği destekleyen liderlik yaklaşımıyla öne çıkan Gökçetekin'in, toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen uygulamaları, kadın girişimciliğini destekleyen adımları ve e-ticaret ekosisteminde kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, kadın çalışanların kariyer gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan "Hepsinspire" platformu ile binlerce kadına ulaşan "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" kapsamında Hepsiburada Pazaryeri'ndeki girişimci kadın oranının artırılmasına sağladığı katkıların da Gökçetekin'in söz konusu listeye seçilmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Kadınların iş dünyasında eşit temsili, toplumsal dönüşümün anahtarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçetekin, kadınların iş dünyasında eşit temsilinin toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu belirtti.

Şirkette yürüttüğü çalışmaların, kadınların hem girişimcilikte hem de teknoloji alanında öncü rol üstlenmelerine zemin hazırladığını aktaran Gökçetekin, "Şirket içi kadın dayanışma platformumuz 'Hepsinspire' aracılığıyla, kadın çalışanlar eğitim programlarına, deneyim paylaşım oturumlarına ve liderlik sohbetlerine katıldı. Mühendislik pozisyonlarında çalışan kadın oranımızı ise dünya standartlarının üzerinde yüzde 36'ya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Gökçetekin, 2030'a kadar 120 bin girişimci kadın hedefiyle yola çıktıkları "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla halihazırda 65 binin üzerinde girişimci kadını dijital ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça sadece şirketler değil, toplum ve ekonomi de güçleniyor. Bu listede pek çok değerli kadın ile birlikte yer almak, kadınların potansiyeline inanan ve onlara yatırım yapan bir vizyonun uluslararası alanda karşılık bulmasıdır. Yolculuğumuz, kapsayıcı bir gelecek inşa etme kararlılığımızla devam edecek."