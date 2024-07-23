Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Swap stoku azaldı

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla yaptığı swap stoğunun 64,5 milyar dolardan, 144 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak"