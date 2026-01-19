Haberler

Haliç Üniversitesi geçen yıl 475 etkinlikle 50 bin katılımcıyı ağırladı

Haliç Üniversitesi, geçtiğimiz yıl boyunca farklı alanlarda düzenlediği 475 etkinlikle yaklaşık 50 bin kişiyi kampüsünde bir araya getirdi. Etkinlikler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, üniversitenin dinamik kampüs yaşamını zenginleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenci toplulukları, akademik birimler ve idari yapılar tarafından hayata geçirilen 475 etkinlik, yıl boyunca kampüsün farklı alanlarında gerçekleştirildi.

Bir yıl içinde düzenlenen kültürel, sanatsal, sportif, akademik, sosyal sorumluluk ve kariyer odaklı programlar yaklaşık 50 bin katılımcıyı kampüsün farklı alanlarında bir araya getirdi.

Konferans salonlarından açık alanlara, sosyal alanlardan kampüs içi etkinlik mekanlarına uzanan program akışı, üniversitenin dinamik kampüs yaşamını güçlendirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda sosyal beceriler, takım çalışması, liderlik, sorumluluk bilinci ve kültürel farkındalık gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerine olanak tanırken, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ise bu sürecin önemli taşıyıcıları arasında yer aldı.

Kampüste düzenlenen Basketbol ve Masa Tenisi Turnuvaları ile sporun enerjisi hissedilirken, Akustik Akşamlar, Açık Hava Sineması ve FEST-UP gibi etkinlikler üniversite yaşamına kültürel ve sanatsal bir renk kattı.

Bilişim ve İnovasyon Zirvesi, CODEVERSE'25 ve Inspire Talks'25 gibi programlar bilim ve teknoloji alanında öğrencilerin ufkunu genişletirken, Kendine Dönüş Zirvesi ve Aile Kongresi gibi buluşmalar bireysel gelişim ve toplumsal farkındalık başlıklarını öne çıkardı.

Ortaya koyduğu etkinlik takvimiyle öğrencilerin kendilerini ifade edebildiği, birlikte üretebildiği ve kampüs aidiyetini güçlendiren bir üniversite atmosferi oluşturmayı sürdüren üniversite, gelecek dönemde de öğrenci odaklı yaklaşımıyla sosyal yaşamı merkeze alan çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, üniversitenin eğitim anlayışında sosyal yaşamın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Aydın, Haliç Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca dersliklerde değil, kampüsün her alanında aktif, üretken ve katılımcı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrenci topluluklarını desteklemeyi, üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim hayatını tamamlayan, öğrencilerin kişisel gelişimini güçlendiren çok önemli unsurlar. Bu anlayışla üniversitemizdeki sosyal yaşamı sürekli desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."???????

