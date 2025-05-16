Gut Hastalığı Tedavi Edilmezse Kalıcı Hasarlara Yol Açabilir

Gut Hastalığı Tedavi Edilmezse Kalıcı Hasarlara Yol Açabilir
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, gut hastalığının tedavi edilmemesi durumunda eklem sağlığında kalıcı hasarlar ortaya çıkabileceğini vurguladı. Hastalık, vücutta artan ürik asit düzeyleri nedeniyle oluşuyor ve yine tedavi edilmezse ağrı atakları sıklaşabiliyor. Ürünlerdeki aşırı tüketimin yanı sıra erken tanının önemi de dikkat çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, gut hastalığının tedavi edilmemesi halinde özellikle eklem sağlığı üzerinde kalıcı hasarlara yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataş, gut hastalığının, vücutta ürik asit düzeyinin artması sonucu ortaya çıktığını aktardı.

Ürik asitin, normalde idrar yoluyla vücuttan atılması gereken bir madde olduğuna değinen Ataş, "Ancak, fazla üretildiğinde ya da böbrekler yoluyla yeterince atılamadığında, eklemlerde kristal formunda birikir. Bu kristaller, bağışıklık sistemini uyararak iltihaplı ataklara neden olur. " ifadelerini kullandı.

Ataş, gut hastalığının, çoğunlukla ayak başparmağında aniden başlayan şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklıkla kendini gösterdiğini, diz, ayak bileği, dirsek gibi diğer eklemlerin de bu durumdan etkilenebileceğine değindi.

Ağrıların dayanılmaz boyutlara ulaşabileceğini vurgulayan Ataş, "Hastalar genellikle geceleri başlayan, çok şiddetli ağrılarla acil servise başvurur. Zamanla bu ataklar sıklaşabilir ve gut tedavi edilmezse, eklemlerde kalıcı hasarlara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ataş, gut hastalığının tetikleyicileri arasında kırmızı et, deniz ürünleri, alkol ve fruktoz içeren içeceklerde aşırı tüketimin önemli rol oynadığını, bu gıdaların vücutta ürik asit düzeyini artırarak ataklara zemin hazırladığını vurguladı.

Özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde, sağlıklı beslenme alışkanlıkları sayesinde hastalık riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğine işaret eden Ataş, hastalara bol su tüketme ve düzenli egzersiz yapma tavsiyelerinde bulundu.

Gut hastalığında erken tanının önemine değinen Ataş, şunları kaydetti:

"Gut hastalığı, uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Erken tanı konulan hastalarda, doğru ilaç tedavisiyle hem ataklar azaltılabilir hem de eklem hasarı önlenebilir. Bu nedenle, özellikle ani başlayan ve şiddetli seyreden eklem ağrısı yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden bir romatoloji uzmanına başvurması, büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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