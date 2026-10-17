Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkanlığına 188 oyla yeniden seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) 30. Dönem seçimlerinin ikinci aşaması gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Gürsel Baran, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Baran, ATO'nun 19'uncu başkanı olarak dördüncü dönemini icra edecek.

ATO'nun 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 175 bini aşkın üyesini temsil eden 205'i meclis üyesi olmak üzere, toplam 478 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri'ni seçmesi için ATO'da ikinci kez sandık kuruldu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın denetimindeki seçimler, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis üyeleri sabah saat 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçimlerde, ATO Meclis Üyesi olarak seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve oylar sayılmaya başlandı. Gürsel Baran'ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO'nun meclis üyelerinin 188'inin oyunu alan Baran, güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

ATO yönetiminde iki kadın üye

Seçimlerde Ankara Ticaret Odası tarihinde bir ilk de yaşandı. 13 kadın üyenin Meclis'te yer almasının ardından, iki kadın üye Yönetim Kurulu'na seçildi. Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Kadriye Çimen, Mücahit Şentürk, Nihat Uysallı, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin, Temel Aktay, Yasin Özyolu oldu.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu Üyeliğine alfabetik sırayla; Bülent Yük, İbrahim Burak Kara, İsmail Kulak, Muhammet Şenipek, Osman Fatih Destici, Osman Öztürk seçildi. Birlik Genel Kurulu Delegesi olarak da, Abdülfettah Doğan, Abidin Memili, Ali Efe Bezci, Ali İhsan Güçlü, Ali İhsan Özdemir, Ayhan Taşoğlu, Bülent İnal, Canpolat Aras, Cihat Alagöz, Erdoğan Özegen, Halil Yavuz, Huzeyfe Yılmaz, Kenan Bayram, Macide Özge Kuzu Küpeli, Mehmet Arif Parmaksız, Mehmet Fatih Çetinkaya, Mehmet Tevfik İzgi, Mehmet Ünsal, Meriç Çağlayan, Muharrem Kılıç, Murat Kopan, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Hakan Karadeniz, Ramazan Kahraman, Turgay Kılıç seçildi.

"Kazanan sadece Ankara'dır"

Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geniş bir katılımla, kardeşlik ve huzur içinde, Ankara Ticaret Odası'nın asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim geçirdiklerini belirterek, "25 bine yakın üyemizin oy kullandığı seçimlerde 205'i meclis üyesi olmak üzere 478 komite üyesi ve yedek üyelikler için toplam 1.383 aday, 96 liste halinde yarıştı. 67 meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte meclisimizin de yüzde 32,6'sı yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu. Bu dönem kadın komite üye sayımız 18'e meclis üyesi sayımız da 13'e yükselmek suretiyle aramıza 31 kadın üye katıldı. Ankara Ticaret Odamızda yönetim kurulunda ilk kez kadın üye yer aldı. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 46,2 oldu" dedi.

Seçimlerin yarış ve rekabet olduğunu ve sonuçlar açıklanana kadar geçen süreci kapsadığını hatırlatan Baran, "Bu saatten sonra artık kazanan sadece üyelerimiz ve şehrimizdir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak, edindiğimiz tecrübelerle kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra tüm enerjimizi, üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı