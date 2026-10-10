Haberler

GTSO seçimlerinde Hasan Hamaloğlu 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak galip geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GTSO seçimlerinde Hasan Hamaloğlu 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak galip geldi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde beyaz liste ile yarışan Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19’unu kazanarak seçimin galibi oldu. Yoğun katılımlı seçimlerde Hamaloğlu, destek veren üyelere teşekkür edip “Daha büyük işler yapacağız” dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde beyaz liste ile yarışan Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak seçimin galibi oldu. Hamaloğlu, "Daha büyük işler yapacağız" dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın (GTSO) yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerini belirlemek için üyeler sandık başına gitti. Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan seçimlerde, 11 komitede toplam 27 meclis üyesi belirlendi. Seçimlere, önceki yıllara kıyasla yoğun katılım olduğu gözlendi. Beyaz liste ile seçime giren Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak rakiplerine üstünlük sağladı.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Hamaloğlu, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Daha büyük işler yapacağız" dedi.

Komitelerde görev alacak isimler de belirlendi

Seçim sonuçlarına göre komitelerde görev alacak isimler de belli oldu. 1. Komitede Erkan Kavlak ve İbrahim Demir, 2. Komitede Ergin Erenoğlu, Mehmet Ali Kaya, Halil Aydı, 3. Komitede Nihat Balkan, Fatih Becerikli, Hakan Canyol, 4. Komitede Ali Titiz, Alparslan Eker, Hacı Örnek, 5. Komitede Gökhan Yıldırım, Ahmet Tezcan Peker, 6. Komitede Şefik Yılmaz, Gürcan Kenar, 7. Komitede Fatih Ayvaz, Polat Akcan, Doğukan Paşalıoğlu, 8. Komitede Ercüment Türker, Alper Buluk, 9. Komitede Nurettin Hocaoğlu, Özcan Danış, 10. Komitede Mustafa Onsekiz, İbrahim Aşan, 11. Komitede Hasan Hamaloğlu, İlknur Kayabaş, Onur Sarıca görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Tarlada 20 lira, markette 350 lira! Zeytin üreticisi fiyatlardan şikayetçi

Akılalmaz fiyat farkı: Tarlada 20, markette 350 lira
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın servet verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Biri 20, diğeri 13 yıllık! İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

ABD’de valilik konutunda 7 ceset bulundu

Kan donduran olay! Valilik konutundan 7 ceset çıktı
Moğolistan'da ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

Nihat Kahveci'den Rafael Leao için flaş iddia
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri

İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

Eyüpsultan Belediyesi’nde seçim sonucu belli oldu