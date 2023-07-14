Goodyear, 2023 Yılında 24 Yeni Ebat Lastiği Satışa Sunacak

Goodyear, 2023 yılında Goodyear EfficientGrip Cargo 2, Goodyear Vector 4Seasons Cargo ve Goodyear UltraGrip Cargo olmak üzere toplam 24 yeni ebat lastiği satışa sunmayı planlıyor. LCV premium lastik pazarının büyümesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, yeni ürün yelpazesinin Goodyear'ın iddiasını artırdığını belirtti. Türkiye'de de bu pazarın büyüme trendinde olduğunu vurgulayan San, şirketin talepleri karşılama noktasında hazır olduğunu söyledi.

Goodyear, 2023 yılı boyunca Goodyear EfficientGrip Cargo 2, Goodyear Vector 4Seasons Cargo ve Goodyear UltraGrip Cargo olmak üzere toplam 24 yeni ebat lastiği satışa sunmayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LCV premium lastik pazarının 2028 yılına kadar Avrupa'da yüzde 4,2 oranında büyümesinin beklendiğini söyleyen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San "Bu da birinci sınıf ürün ve çözümlerle verimliliği artırmak için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Yeni Cargo ürün yelpazesi, Goodyear'ın iddiasını daha da artıyor. Yaz, dört mevsim ve kış lastiği pazarlarında müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam ederek, mevsimler arasında yüzde 89'a varan kapsama alanı sunmayı hedefliyoruz. Bu da Goodyear'ın LCV lastik portföyünü pazardaki en eksiksiz portföylerden biri haline getiriyor." dedi. Türkiye'de de bu pazarın büyüme trendinde olduğunu gördüklerini söyleyen Ertan San, "Premium LCV lastik pazarının, yeni model girişleriyle birlikte, önümüzdeki yıllarda daha gelişeceği açık. Bizim, pazardaki talepleri karşılama noktasında gerekli hazırlığımız tamam." diye konuştu.

Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San

Goodyear olarak sadece ürün anlamında değil, hizmet bakımında da filo şirketlerinin çözün ortağı konumunda olduklarını söyleyen Ertan San, "Bu grubun en önemli modellerinden olan Goodyear EfficientGrip Cargo 2 deseni lastiklerimize özel sunduğumuz Goodyear Lastik Sigortası hizmetimiz de bunlardan biri. Lastikte oluşan yıpranma, yırtılma ve yarılma hasarlarını veya tamiri mümkün olmayan balon yapmış ve kopma, yolunma, pullanma sebebiyle kullanılmaz duruma gelmiş lastikleri güvence altında alan hizmetimiz sayesinde filo şirketlerinin hareketliliğine de önemli katkı sağlıyoruz" dedi.

Goodyear, yakın zamanda Volkswagen ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo için de lastik tedarikçisi olarak seçilmişti. Ayrıca, Mercedes'in Sprinter ve EQV modelleri, orijinal ekipman olarak en yeni Goodyear lastikleriyle donatılmış.

Auto Bild Reisemobil gerçekleştirdiği test sonuçlarında Vector 4Seasons Cargo için, "Tüm hava şartlarında güvenli yol performansı, dengeli yan kavrama, ıslak zeminde kısa fren mesafesi, iyi konfor ile çok yönlü bir yetenek" ifadelerini kullanmıştı.

Hafif ticari araç pazarının önümüzdeki on yıl boyunca büyümeye devam edeceğine inandıklarını söyleyen Goodyear Avrupa Pazarlama Direktörü Sonia Leneveu, "Bu nedenle Goodyear bu özel segment için özel teknolojilerle yenilikler yapmaya devam ediyor. Filolar, güvenilirlik ve dayanıklılık sunan birinci sınıf lastikler kullanarak arıza sürelerini azaltarak maliyet tasarrufu sağlayabilir. Özellikle Goodyear Vector 4Seasons Cargo'daki dört mevsim çözümümüz, Avrupa'nın birçok bölgesindeki filoların tüm yıl boyunca koşullar için doğru lastiğe sahip olduklarından emin olabilecekleri anlamına geliyor" dedi.