Glütensiz Beslenme Kilo Alımına Yol Açabilir

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Sedef Aksu, glütensiz ürünleri aşırı tüketmenin, kilo alımına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein grubu olan glüten, çölyak hastaları, intoleransı olan bireyler ile hassasiyeti bulunan kişiler için sağlık sorunları oluşturabiliyor. Ancak bu rahatsızlıklara sahip olmayan bireylerin de kilo verme amaçlı glütensiz beslenmeyi tercih ettiği biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Aksu, glütensiz beslenmenin bağırsak sağlığını iyileştirdiğini belirterek, başta şişkinlik ve hazımsızlık olmak üzere bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarını azaltabileceğini aktardı.

Glüten tüketimini azaltan bazı kişilerin kendilerini daha enerjik hissettiklerini ve kilo verdiklerini söylediğini vurgulayan Aksu, "Ancak bunun tamamen glüteni bırakmakla mı, yoksa daha düzenli ve sağlıklı beslenmekle mi ilgili olduğu tartışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksu, glüten içermeyen ürünlerin genellikle daha işlenmiş olup besin değerlerinin düşük olduğuna işaret ederek, "Özellikle lif, vitamin ve mineral açısından eksik olabilirler. Bunun yanı sıra glüten içermeyen ekmek ve makarna gibi ürünler normal muadillerine göre daha yüksek yağ ve karbonhidrat içerebilir, bu da sağlıklı bir kilo kontrolü için dikkat edilmesi gereken bir faktördür." değerlendirmesini yaptı.

"Gerekli besin öğelerini kaçırtabiliyor"

Birçok kişinin glütensiz diyetlerin kilo vermeye yardımcı olduğuna inandığına dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

"Gerçekte ise glütensiz beslenmek, karbonhidrat tüketimini azaltıp beslenme düzenini düzenlediği için kilo kaybına katkı sağlayabilir. Ancak yanlış besin seçimleri ve işlenmiş glütensiz ürünlerin fazlasıyla tüketilmesi, aksine kilo alımına neden olabilir. Glütensiz beslenmek isteyenler için doğal olarak glüten içermeyen besinler arasında pirinç, kinoa, mısır, patates, mercimek, et, balık, yumurta, süt ürünleri, sebze ve meyveler bulunur. Bu besinleri doğru şekilde tüketmek, sağlıklı bir glütensiz beslenme planı oluşturmanın anahtarlarındandır."

Aksu, bazı glütensiz gıdaların aynı zamanda yüksek yağlı ve kızarmış yiyecekleri de içerebildiğinden kilo alımına neden olabileceğini belirterek, sadece glütenden kaçınmaya odaklanmanın, gerekli besin öğelerini kaçırmaya da neden olabileceğini anlattı.

Aksu, glütensiz beslenmenin, çölyak hastaları ve duyarlılığı olan kişiler için bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, hastalığı olmayan diğer bireyler için bu beslenmenin doğru planlanmadığı takdirde besin ögesi eksikliklerine neden olabileceğini kaydetti

Kişilerin kendi ihtiyacını değerlendirerek, glütensiz beslenmeyi bir moda akımı olarak değil, bilinçli bir karar olarak uygulamalarına, beslenme ve diyet uzmanlarına danışarak seçim yapmalarının en sağlıklı yol olacağına işaret eden Aksu, "Glütensiz diyet tercih eden kişilerin, beslenme yetersizliklerini önlemek için dikkatli bir şekilde planlanmış beslenme programlarını uygulaması tavsiye edilir." değerlendirmesini yaptı.