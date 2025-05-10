Girişimcilikte Gençlere İlham Veren Etkinlik

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Girişimciliğe İlk Adım" etkinliğinde üniversiteli öğrencilerine girişimcilik deneyimlerini aktardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve Girişimciler Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Sağsen ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Uluslararası ticarette 35 yılı aşkın deneyime sahip olan Karanfil, hem kendi girişimcilik öyküsünü anlattı hem de genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Karanfil, gençlerin çoğunlukla kendilerine güvenmediğini ve "yapamayız" düşüncesine kapıldığını belirtti.

Karanfil, "Oysa biz yapabiliriz, biz becerebiliriz. 1940'larda yok olan Almanya'yı Türkler ayağa kaldırmadı mı? Orayı ayağa kaldıran millet kendi ülkesini mi kalkındıramayacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin "Nasıl başarılı olabiliriz?" sorusu üzerine, gençlerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişimlerine odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Karanfil, iş hayatına 1980'li yıllarda Laleli'de Libyalı müşterilerle çalışarak adım attığını belirtti.

Karanfil, 1995'e kadar işçi olarak çalışarak deneyim kazandığını dile getirerek, iş hayatındaki dönüm noktalarını şöyle özetledi:

"Ardından Ahkam Tekstil'i kurarak üretime başladım. İlk kazandığım parayla 82 takım elbise ürettim. Bu sayı kısa sürede 124'e çıktı. 1999'da Libya'ya ihracata başladım. İlk gönderim üç paketken, altı ay sonra tek başıma bir kargo uçağı kaldıracak seviyeye ulaştım."

Libya'nın yalnızca Kuzey Afrika'yı değil, 1,5 milyarlık Afrika nüfusunu etkileyen bir hinterlanda sahip olduğunu vurgulayan Karanfil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Libya, hem Afrika'ya açılan kapı olması hem de Türkiye ve Avrupa'ya en kısa deniz yolunu sunması sebebiyle stratejik bir coğrafyadır. Libya limanları sayesinde rahat bir deniz ulaşımına, ayrıca kara ve hava yolu altyapısıyla 53 Afrika ülkesine doğrudan erişim imkanına sahiptir. Bu da ülkeyi küresel düzeyde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Karanfil, 2000'li yılların başında 96 milyon dolar olan ticaret hacmi bugün yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştı. Önümüzde ise 15 milyar dolarlık bir potansiyel bulunuyor."