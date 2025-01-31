Genç MÜSİAD Antalya Şubesi'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Antalya Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 8. Dönem Başkanı Fatih Özel, görevini Ahmet Özkan'a devretti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen genel kurula iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından birçok isim katıldı. Görevini devreden Genç MÜSİAD Antalya 8. Dönem Başkanı Fatih Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepimizin birbirini tamamladığı, güçlü bir ekip olarak önemli başarılara imza attık. İyi bir ekip, sadece birbirine güvenmekle kalmaz, farklı bakış açılarını birleştirerek daha büyük adımlar atar. Biz de MÜSİAD Gençlik Kurulu olarak her bir arkadaşımızın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak birlikte büyüdük. Başarımızın sırrı, dürüst ticareti benimsemek ve iş dünyasında etik değerleri gözetmektir. Çünkü biliyoruz ki iş hayatında başarı sadece rakamlardan ibaret değildir; güven, dürüstlük ve insan odaklılık bizim en güçlü sermayemizdir."

"Gençler sadece iş dünyasına değil, topluma da değer katmalı"

Görevi devralan Ahmet Özkan ise, Türkiye'nin dinamik genç nüfusunun iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Özkan, genç iş insanlarının yalnızca inovasyon ve girişimcilik alanında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında da öncü olmaları gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bizler sadece iş dünyasının liderleri olmakla kalmayacağız, aynı zamanda çevremize ve toplumumuza değer katan bireyler olarak da hatırlanacağız. İnovatif düşüncelerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz ve sürdürülebilir iş modellerimizle yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında ses getirecek bir gençlik hareketi oluşturmayı hedefliyoruz."

Genç iş adamlarına ilham veren mesaj

11 Ocak'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının ardından görevine başlayan MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, genç iş adamlarına hitap etti. Genç MÜSİAD'ın misyonunun sadece gençleri iş dünyasına kazandırmak olmadığını, aynı zamanda onlara vizyon kazandırarak lider bireyler haline getirmek olduğunu vurgulayan Akgül, "Bu kürsüden gençlerimize bir mesaj vermek istiyorum: Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ancak unutmayın ki hayallerinizi gerçekleştirecek olan şey, kararlılığınız ve çabalarınızdır" dedi.

Genel kurul, yeni yönetim kurulu üyelerinin tanıtımıyla sona erdi. - ANTALYA