Garanti BBVA, Euromoney Ödüllerinde Üç Ödül Kazandı

Garanti BBVA, Euromoney Awards for Excellence 2025'te üç önemli ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Euromoney tarafından düzenlenen Euromoney Awards for Excellence 2025'in ödül töreni Londra'da gerçekleştirildi.

Törende, Garanti BBVA, Orta ve Doğu Avrupa'nın (CEE) "Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Bankası" ve "En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası" ödülünü almaya hak kazanırken, Türkiye'nin "En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası" ödülüne de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, kalıcı bir etki yaratmak için finansal hizmetlerin ötesine geçen, topluma, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayış benimsediklerini belirtti.

Akten, çeşitlilik ve kapsayıcılığı, sürdürülebilir faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve kurum kültürlerinin temeline yerleştirdiklerini vurgulayarak, "Euromoney gibi itibarlı bir kuruluş tarafından bu alanlarda takdir görmek bizim için büyük bir mutluluk. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde ilk kez verilen "Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka" ödülüne layık görülmenin de gururunu yaşıyoruz. Bu ödüller, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için attığımız adımların uluslararası ölçekte yankı bulduğunun da güçlü bir göstergesi. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.