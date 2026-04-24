Garanti BBVA'dan yapay zeka destekli "dijital erişilebilirlik çözümü"

Garanti BBVA, "dijital kanallarında erişilebilirlik ve kapsayıcılığı güçlendirme" hedefi doğrultusunda, internet sitesine yapay zeka destekli dijital erişilebilirlik çözümünü entegre etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Corpowid işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama sayesinde, farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcılar için daha eşit, erişilebilir ve kişiselleştirilebilir bir dijital deneyim sunulabiliyor.

Bankanın internet sitesine entegre edilen erişilebilirlik aracı sayesinde görme engelli, az gören, disleksi, epilepsi ve renk körlüğü gibi farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar site deneyimini kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor.

Kullanıcılar, sesli yönlendirme, içerik büyütme, kontrast ve renk filtreleri gibi özelliklerin yanı sıra disleksi dostu yazı tipleri gibi desteklerle internet sitesini daha rahat ve etkin şekilde kullanabilecek.

Sistemin altyapısı, uluslararası WCAG ve Uluslararası Erişilebilirlik Standartları ile uyumlu bir yapı sunarak, kapsayıcı dijital deneyimi global ölçekte destekliyor.

Bu adım, Garanti BBVA'nın yalnızca ürün ve hizmetlerinde değil, tüm temas noktalarında erişilebilirliği odağına alan yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Banka, erişilebilir bankacılık çözümleri, TalentAccess Engelli Staj Programı ile fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaları ve çeşitlilik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik alanındaki eğitimleriyle bu alandaki bütünsel yaklaşımını sürdürüyor.

Gelecek dönemde söz konusu erişilebilirlik çözümünün, Garanti BBVA'nın diğer dijital platformlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA'da teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Dijital kanallarda hayata geçirilen çözümle farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcıların hayatını daha kapsayıcı ve eşit bir deneyimle kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Kezik, "Erişilebilirliği herkes için eşit ve bağımsız bankacılık deneyimi sunmanın temel unsurlarından biri olarak konumluyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.