Garanti BBVA 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı

Garanti BBVA 500 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Tamamladı
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Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarında tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İhaleye 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

GARANTİ BBVA 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. İşleme 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attı. Banka 10,5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Bankadan ihraca yönelik yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi; Türkiye'ye ve Garanti BBVA'nın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine'nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi."

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu ihraç hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA'nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Garanti BBVA'nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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