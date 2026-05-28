Ticaret Bakanlığı'ndan "1.450 Liraya Lahmacun Sattığı" Bildirilen İşletmeye Ceza

Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde lahmacunu 1.450, kıymalı pideyi 1.500 ve pizzayı 1.800 liradan satan restorana idari para cezası uyguladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da başvurulacağı duyuruldu.

Haber: Esma TURAN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fethiye'de faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak bakanlıkça gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından dün bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimler neticesinde 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecektir."

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA
