Eskişehir'deki "İleri Prototip İstasyonu'nda" girişimcilerin fikirleri yatırıma dönüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesince (ESTÜ) kurulan "İleri Prototip İstasyonu" ile girişimcilerin fikirlerini önce prototipe daha sonra yatırıma dönüştürmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesince (ESTÜ) kurulan "İleri Prototip İstasyonu" ile girişimcilerin fikirlerini önce prototipe daha sonra yatırıma dönüştürmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ESTÜ İleri Prototip İstasyonu, Eskişehir, Bursa ve Bilecik'teki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), startup'lar (Teknolojik imkanları kullanan ve kapsamlı AR-GE çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişim) ve girişimciler için AR-GE ve ürün geliştirme hizmeti sunuyor.

İleri Prototip İstasyonu, havacılıktan sağlığa, tarımdan spor bilimlerine, animasyondan dijital oyuna kadar çok farklı sektörlerde hizmet veren girişimcilerin teknoloji tabanlı ürünleri ve yeteneklerini geliştirmek adına, prototipleme ve tasarım ihtiyaçlarına yönelik "üretim", "ileri malzemeler", "sanal ve artırılmış gerçeklik" ve "bilgi ve iletişim teknolojileri" istasyonlarıyla etkili çözümler sunuyor.

KOBİ'ler, startup'lar ve girişimcileri, üniversitenin akademik bilgi birikimiyle buluşturan istasyon, 2,5 milyon avroluk cihaz altyapısıyla üretim aşamalarını ve pazarlama stratejilerini oluşturuyor. Son aşamada KOBİ ve girişimcileri yatırımcılarla da buluşturma hedefindeki İleri Prototip İstasyonu'nda geleceğin Turcorn'larının (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişim) çıkarılması amaçlanıyor.

İleri Prototip İstasyonu Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Hikmet Karakoç, AA muhabirine, 4,5 milyon avroluk projede 4 farklı istasyonun bulunduğunu söyledi.

İstasyondaki 2,5 milyon avroluk cihaz altyapısının KOBİ ya da startup'ların ihtiyacı olan prototipi geliştirmesi için gerekli olduğunu anlatan Karakoç, şöyle konuştu:

"KOBİ'ler, startup'lar ve girişimciler bizden prototip geliştirmek için destek alabilirler. Teknik altyapı desteğiyle tasarım, geliştirme, prototipleme, eğitim, danışmanlık, mentörlük ve işbirliği imkanlarıyla çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Bu merkez, KOBİ'lerin ve startup'ların AR-GE merkezi olmaya taliptir."

KOBİ'ler ve startup'lar için çok yönlü istasyonlara sahip AR-GE merkezi kurmanın zorunluluk olduğunun altını çizen Karakoç, "Bu yüzden AR-GE çalışmalarını diledikleri gibi yürütemiyorlar. Biz KOBİ'lerin teknoloji tabanlı çalışmalarını kolaylaştırıp, kendilerini geliştirmeleri için destekleyeceğiz. Burası öncelikle TR-41 olarak bilinen Eskişehir, Bursa ve Bilecik'teki KOBİ, startup ve girişimciler için hizmet verecek ancak Türkiye'nin her yerine de hizmet sunabilecek kapasitede." dedi.

"Turcorn çıkartmayı çok istiyoruz"

İstasyonun yöneticisi Öğretim Görevlisi Barış Kök de projenin en büyük amacının Türkiye'deki KOBİ'lerin ve startup'ların uluslararası rekabet güçlerini yükseltmek olduğunu söyledi.

Yenilikçi bir yaklaşımla KOBİ'leri, startup'ları, AR-GE ve inovasyona (yenilikçi ürün) yönlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Kök, şunları kaydetti:

"Söz konusu hedefleri gerçekleştirmenin en önemli ayaklarından biri prototiptir. Bu amaçla 2021 yılının aralık ayında başlayan projemiz, şu anda devam ediyor. İçinde bulunduğumuz istasyonda 2,5 milyon avroluk cihaz altyapısı mevcut. İstasyondaki cihazları KOBİ, startup ve girişimcilerimizin hizmetine açtık. Burada farklı sektörlere hitap eden 4 istasyon, KOBİ ve girişimcilerimize hizmet sunuyor. KOBİ ve girişimcilere deneme ya da ön üretimlerinde destek vermek için projeyi oluşturduk. Hem fiziksel hem de dijital prototip üretme kabiliyetine sahibiz. Bir ürünü fiziki olarak ortaya çıkarttığımız gibi dijital ortama da taşıyabiliyoruz."

Barış Kök, Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesindeki KOBİ'lerin güncel teknolojiye ulaşıp, üniversitenin akademik bilgisiyle bir araya getirmek için yer aldıklarını dile getirdi.

Yeni bir ürün ve hizmet arayışındaki her sektörle çalışabileceklerini dile getiren Kök, şöyle devam etti:

"4 istasyonumuz da bütün sektörlere hizmet verebilecek kapasitede. Havacılıktan sağlığa, tarımdan spor bilimlerine kadar çok farklı sektörlerden KOBİ, startup ve girişimcilere destek olabiliriz. Üniversite ile sanayiyi bir araya getirirken buna bütüncül bir çözümle yaklaşmak istiyoruz. Yenilikçi bir yaklaşım prototipini, üretim aşamalarını ve pazarlama stratejilerini de oluşturmayı hedefliyoruz."

Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkartıp, ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kök, sözlerini, "Kalkınmaya yenilikçilikle ortak olma hedefi koyduk. KOBİ'ler, startup'lar ve girişimciler için AR-GE'de önemli bir durak olmak istiyoruz. İstasyonumuzdan faydalanan KOBİ, startup ve girişimcileri yatırımcılarla da buluşturmayı planlıyoruz. İleri Prototip İstasyonu'ndan Turcorn çıkartmayı çok istiyoruz. Bir girişimin gelecekte Turcorn olması bizim için adeta bir zafer madalyası olacaktır. Eskişehir de bu potansiyele sahip kentlerden birisi." diye tamamladı.