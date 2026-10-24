Erzurum'da veteriner hekim Akıncı, devlet desteğiyle 30 anaç sığırla üretime başladı

Erzurum'da yaşayan veteriner hekim Murat Akıncı, çocukluk yıllarından gelen hayvan sevgisini devlet desteğiyle hayvancılık üretimine dönüştürerek 30 anaç sığırla üretime başladı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2019 yılında mezun olan Murat Akıncı, eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine dönerek veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

Mesleğini sürdürürken hayvancılığa olan ilgisini de devam ettiren Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nden aldığı destekle haziran ayında aldığı 30 anaç etçi sığırla hayvansal üretime adım attı.

Çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe büyüyen Akıncı, kendi işletmesinde hayvancılık yapmanın yanı sıra ilçedeki hasta hayvanların tedavisiyle de ilgileniyor.

Mesleki bilgisiyle kendi hayvanlarının sağlık sürecini takip ediyor

Hayvanların bakım ve sağlık süreçlerini mesleki bilgisi doğrultusunda takip eden Akıncı, kurduğu modern ahırda hayvancılık faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle sürdürüyor.

Veteriner hekim Murat Akıncı, AA muhabirine, haziran ayında devlet desteğiyle 30 anaç etçi sığır alarak hayvancılıkta üretime başladığını anlattı.

Hayvancılığa olan sevgisinin çocukluktan geldiğini söyleyen Akıncı, "Çocukluğumdan beri hep hayvanlara şefkatle yaklaşmışımdır. Onlara bir şey olduğunda onları tedavi etmek ya da ettirmek istemişimdir. Sonrasında buna bir yönelim oldu. Onlara daha iyi bakabilmek için veteriner oldum. Şimdi kendi hayvanlarımın da hekimi olmuş oldum. Hem onlara müdahale ediyorum hem de ilçedeki diğer hasta olan hayvanları tedavi etmeye çalışıyorum." dedi.

Veteriner hekimlere hayvancılık tavsiyesi

Veteriner hekim olarak hayvancılık yapmanın avantajlarını gördüğünü ifade eden Akıncı, bazı hastalık veya iştahsızlık durumlarını anında gördüğünü ve buna göre müdahalelerde bulunabildiğini dile getirdi.

Veterinerler olarak sürekli hayvanların içerisinde olduklarına işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"En azından bir de üretim yapıp hem ekonomiye hem de kendimize destek olmak istedik. Bu iş severek yapıldığı zaman çok farklı bir haz veriyor. İşe sadece parasal açıdan bakılmazsa gerçekten hayvancılık çok güzel bir meslek. Bu işler insanlara ekonomik olarak katkılar sunuyor. Bunun yanında onları yetiştirmek, büyütmek, bir günlük hallerinden, büyüdükleri hallerini görmek çok güzel bir duygu. Veteriner hekimler olarak bu işlere daha çok yönelmeliyiz. Üretim kolundan hayvancılığa devam etmemiz gerekiyor. Bizim yörede etçi erkek sığırlar meraya gönderiliyor. Sonrasında kurbanlık için içeriye bağlanıyor. Kurbana kadar besleyip sonra satılıyor. Fakat üretim olmazsa ilerleyen zamanlarda içeriye bağlayacak kurbanlık hayvan kalmayacak. Bu yüzden olabildiğince hekim arkadaşlarımızı ve bu işi artık profesyonel olarak yapanlar üretim yapmalarını öneriyorum."

Kaynak: AA