Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde küçük ve büyük ölçekli işletmeler için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destek programından, Erzincanlı 192 çiftçinin 9,2 milyon liralık yatırım projelerinin yüzde 50'si...

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde küçük ve büyük ölçekli işletmeler için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destek programından, Erzincanlı 192 çiftçinin 9,2 milyon liralık yatırım projelerinin yüzde 50'si olan 4,6 milyon TL'si hibe edildi.

2021 yılının Ekim ayı sonunda başlayan başvurular ile Erzincanlı çiftçilerden ilk etapta 1 adedi "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" 191 adedi ise "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" programından olmak üzere toplam 192 proje Tarım ve Orman Bakanlığınca onay alarak hibe sözleşmesi yapmaya hak kazandı. Bu çerçevede, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programından 1 çiftçinin yaklaşık 3,6 milyon liralık hayvancılık üretimine yönelik tesis başvurusu ve 191 çiftçinin işletme altyapılarına yönelik makine ekipman başvuruları kabul edildi. Bu çerçevede yapılacak yatırımların 4,6 milyon lirası hibe olarak destekleniyor.

İlk etapta başvurusu kabul edilen ve hibe sözleşmesi imzalayarak yatırımlarını tamamlayan 138 çiftçi makinalarını alarak kullanmaya başladılar. Çiftçilerin makinelerini almalarını müteakip, teknik ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde eksiği bulunmayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe desteklerini ödedi. Hibe sözleşmesi yapmayı hak ettiği halde sözleşme yapmayan veya vazgeçen çiftçilerin yerine ise yedek listede yer alan çiftçiler desteklerden yararlanabiliyor. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title