- Erkenci kayısı çiftçinin yeni gelir kapısı oldu

Denizli'de alternatif ürün olarak dikilen erkenci kayısı hasadı başladı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alternatif ürün olarak dikilen erkenci kayısı bahçeleri, bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı oldu. Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilen erkenci kayısıda bu yılım ilk hasadı gerçekleştirildi.

İklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştirildiği Pamukkale'de2, açık alandaki bahçelerde erkenci kayısılar hasat edilmeye başlandı. Verimiyle memnun eden erkenci kayısılardan, bahçede ağaç başı 50 ile 80 kilogram arası rekolte bekleniyor. İlçe genelindeki yaklaşık bin 900 dönümlük kayısı bahçelerinden bu sezon 8 bin tona yakın ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

İlçeye bağlı Kocadere Mahallesi'nde erkenci kayısı üretimi yapan genç çiftçi Ali Rıza Özkan da "Burası Early Blush diye adlandırdığımız erkenci bir kayısı bahçesi. Meyve ağaçlarımız bu yıl 9 yaşında oldu. 10 dönümlük bir alandan yaklaşık 35 - 40 ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Erkenci kayısı bu sene 10 liradan alıcı buldu. Bizim için alternatif bir ürün olan erkenci kayısı üretiminde bizlere destek olan Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ürün ararken kayısıyı keşfettik"

Bölgede erkenci kayısı üretimi yapan ve aynı zamanda yurt dışına da ihracat gerçekleştiren Mevüt Eraslan da "Kayısı son yılların flaş meyvelerinden biri Kocadere bölgesinde üretici arkadaşlarımız ürün arayışı içerisindeyken, kendi çabalarıyla kayısıyı keşfettiler. Şuanda bulunduğumuz bahçede Ali Rıza arkadaşımız yeni bir çeşit olan Early Blush, bölgemizin ilk erkenci kayısı çeşidi olma özelliğini taşıyor. Kayısılarımız Rusya pazarları başta olmak üzere birçok yerde rağbet görüyor. İhracatçı arkadaşlarımız gelip bölgemizde inceleme yaptı. Ürünlerimizi beğendiler ve inşallah alıcılar buradan yurt dışına göndermek için kayısı satın alacak. Katma değer oluşturduğu, ihracat yaparak Türk ekonomisine katkı sağlandığı ve parası da iyi olduğu için herkes memnun. Pazarlar analizi garantili mal istiyor. Burada da Tarım ve Orman İl Müdürlükleri devreye girerek, biz çiftçilere eğitim ve kurs olarak birçok alanda yardımcı oluyor. Bu bakımdan Denizli analizi garantili mal bakımından 1. sıradadır. Tarımda çalışan arkadaşlara biz tarımın paydaşları olarak çok teşekkür ederiz" dedi.

"Kalitenin artırılması için çalışmalar yapılıyor"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pamukkale İlçe Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen hasat etkinliğinde katılan İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge ise üreticilere tavsiyelerde bulundu. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen tarım işçileriyle de sohbet eden Üge, şöyle konuştu:

"Bahçede yaptığımız incelemelerde meyve sayısının biraz sık olduğunu gördük. Meyve sayısını azaltıp, kaliteyi artırmanın yollarını da arayacağız. Ürün iç pazarda değerlendirileceği için bu yıl fiyatlar bu şekilde oluşmuş. Önümüzdeki yıllarda kalitenin de artırılmasıyla fiyatın daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız, sizlerin bu şekilde üretim yapıyor olması bizlere mutluluk verdi. Çiftçilerimizin gerçekleştirdiği başarılı üretimler gurur verici. İnşallah üreticilerimizde hasat etkinliklerinde bir araya gelmeye devam edeceğiz"