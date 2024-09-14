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Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

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Merkez Bankası'nın dün yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak açıklandı. Bu tahminle birlikte memur ve emekli zammında hesap değişti. İşte güncellenen tahmine göre yeni zam oranları...

Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'e, dolar/TL beklentisi ise 37,16'ya geriledi. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş gösterdi. Bu tahmin milyonları ilgilendiren emekli ve memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olacak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak. Ancak kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına tekrar zam yapılması gündemde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşını 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emekli için enflasyon kritik önem sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile yüzde 6 zam verilecek bu orana enflasyon farkı da eklenecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliler 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 27,73, memurlar ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Gündem Finans Memur Memur Zam

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Yorumlar (15)

Son Yörük:

Asgari ucret vede emeklilerin isi zor kalanin keyfi yerinde..

48
20
yanıtYanıtla
Muhammet Şifa CİHAN:

Zam oranı TÜİK’in yalan söyleme yeteceğiyle belirlenir! Diğer tüm veriler enflasyon merkez tahmini falan fasa fisodur!

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4
yanıtYanıtla
murat dural:

Bu dere çok su götürür

42
2
yanıtYanıtla
Ferhat Sırtıkara:

Bence önümüzde ki 2 yıl boyunca memura zam olayı kalkacak nasıl eskiden işçiyle memur arasında ki fark %30-40 lardaysa aynı seviyeye gelmeli çalışma saatinde özverili olsunlar maaş konusunda çok fark olmamalı birde bu hükümete en çok memur kesimi düşman emekli ile işçiden destek alıp memuru koruması çok yanlış bir tutum

5
12
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Bir kere merkezin enflayon tahmini hayatta tutmaz çünkü ciddiyet yok ikincisi ortada fol yok yumurya yok yani kimsenin emekliyi düşündüğü yok

16
1
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Üveys Uyanık:

suanki yönetim garibani yok etme çocuk sayısı düşürmede vede evliligi bitirme senaryosunu tamamladı

10
1
yanıtYanıtla
tayfun najim:

her türlü emekliye verecekler zam ne.deygisirki

5
3
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Defenestration Enjoyer:

yürün, yürün, ayakçılar

5
0
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Huseyin TAŞER:

Tek maaşlı memur da olsam zor oldu artık

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2
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Git Bi Bak:

Asparagas

2
1
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Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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