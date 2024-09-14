Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Merkez Bankası'nın eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'e, dolar/TL beklentisi ise 37,16'ya geriledi. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş gösterdi. Bu tahmin milyonları ilgilendiren emekli ve memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olacak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak. Ancak kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına tekrar zam yapılması gündemde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşını 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emekli için enflasyon kritik önem sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile yüzde 6 zam verilecek bu orana enflasyon farkı da eklenecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliler 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 27,73, memurlar ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.