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Elektrik ve doğal gaza zam konusunda Bakan Bayraktar tarih verdi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, elektrik ve doğal gaza yapılacak olan zammın tarihini açıkladı. Bu karar, enerji sektöründeki fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir gösterge olacak. Bakan Bayraktar'ın bu açıklaması, enerji maliyetlerinin tüketicilere yansıması konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı bir programda, 2025 yılının ilk çeyreğinde doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

VATANDAŞA DESTEK PAKETLERİ DEVAM EDİYOR

Bayraktar, artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşlara çeşitli destek paketleri sunduklarını belirterek, yeni yılın ilk üç ayında elektrik ve doğal gaz ücretlerinde artış olmayacağını vurguladı.

4.1 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ

Bayraktar, enerji desteği kapsamında 4.1 milyon haneye elektrik desteği sağlandığını ifade etti. Konuşmasında, enerji fiyatlarının düzenlenmesine yönelik değerlendirmelerin ekonomik koşullar ve enflasyon verileri ışığında yapıldığını söyledi.

ENFLASYON VE ALIM GÜCÜ BELİRLEYİCİ

Bakan Bayraktar, düzenlemelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Elektrik anlamında desteklediğimiz 4.1 milyon hane var. Enflasyonu düşünerek yıl içerisinde bir kereye mahsus bir düzenleme gelir. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz ancak bunun makro değerlendirmeleri de var. Bütün bunları enflasyon ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi etkileri düşünerek değerlendireceğiz."

Elektrik ve doğal gaza zam konusunda Bakan Bayraktar tarih verdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımehmet istek:

4.1 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ nerdebu dstekler akp li bankamatikcilerine mi ödeniyor bende emekliyim ama bana ne elektrik nede doğalgaz üçreti ödeniyor yalan söylüyorlar bunlar

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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

dalga geçmeye devaâammm

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Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Kararsızlar kaybettiniz şimdi üyeleride kaybedeceksiniz

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Haber Yorumlarıemre null:

hukumet ihracat turizmle ticarete merkez bankası rezervlerini artırmaya kafayı takmis halkin geçimi umrunda değil akıl kari değil siyaset halk için yapılır ve halk memnun edilmeye çalışılır ki kaybetmeyesin siz sürekli zma yapiyorsunuz ne olacak 2028 de kaybedeceksin chp veya başkaları gelecek o paraları çarçur edecek buhar olup gidecek gercekten ben hükumetin amacının ne olduğunu anlamiyorum dunyada bu kadar ihracata ticaret kafayı takmış bir hukumet var mi abd bile halki için faizi yukseltemiyor oy kaybetmemek icin bizde hukumet sanki halk sayesinde kazanmamislar kendilerini sarayda yaşatan halk değilmiş seçim yokmuş gibi davranıyor esat bile bu kadar zam yapmamıştır Arabistan kralı bile seçim olmamasına rağmen bu kadar zam yapmiyor enflasyonlari boyle değil gercekten musluman bir hükumete asla yakış miyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ohoooo zam yakında demekki. Verdim dediginiz desteğe de. vereceğinize de bu milletinnihtiyaci yok..olsa 14 bin ve 22 bin maaşla talim etmezdik. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu haberleri yapmayınız artık. Lütfen. insanları bir kaç kişinin ekranda ve haberlerde olması irite edici oluyor.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

BU 4.1 MİLYON HANEYİ NEYE VE NEREYE VE KİME GÖRE VELİRLİYORSUNUZ MESELA TEK EMEKLİ MAAŞI OLANLAR BU KAPSAMIN İÇİNDE Mİ YADA ARANAN KRİTER NEDİR AKP ÜYE OLMAYAN OY VERMEYEN BİREYLERDE KAPSAMDAMI NEDİR AİLE BAKANI ÇIKIYOR 4 MİLYAR DESTEK HESAPLARA YATTI DİYOR BEN BAKTIM HESAP 0 SİZİN DESTEK ANLAYIŞINIZ NEDİR KAMUOYU MADDE İLE AÇIKLAYIN İLLA BELEDİYE KAPISINDA YADA E DEVLET KAPISNDA OLMAK YOKSA AKP REJİM İL BAŞKANLARIMI KARAR MECRİĞİ SESSİZ KALANA AĞLAMAYANA YOK YANİ

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