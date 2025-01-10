Elektrik ve doğal gaza zam konusunda Bakan Bayraktar tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı bir programda, 2025 yılının ilk çeyreğinde doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

VATANDAŞA DESTEK PAKETLERİ DEVAM EDİYOR

Bayraktar, artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşlara çeşitli destek paketleri sunduklarını belirterek, yeni yılın ilk üç ayında elektrik ve doğal gaz ücretlerinde artış olmayacağını vurguladı.

4.1 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ

Bayraktar, enerji desteği kapsamında 4.1 milyon haneye elektrik desteği sağlandığını ifade etti. Konuşmasında, enerji fiyatlarının düzenlenmesine yönelik değerlendirmelerin ekonomik koşullar ve enflasyon verileri ışığında yapıldığını söyledi.

ENFLASYON VE ALIM GÜCÜ BELİRLEYİCİ

Bakan Bayraktar, düzenlemelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Elektrik anlamında desteklediğimiz 4.1 milyon hane var. Enflasyonu düşünerek yıl içerisinde bir kereye mahsus bir düzenleme gelir. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz ancak bunun makro değerlendirmeleri de var. Bütün bunları enflasyon ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi etkileri düşünerek değerlendireceğiz."