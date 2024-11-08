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Elazığ'da Yerli Çilek Hasadı Yoğun İlgi Görüyor

Elazığ'da Yerli Çilek Hasadı Yoğun İlgi Görüyor
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Elazığ'ın Kuyulu köyü ve Gezin beldesinde yetiştirilen yerli çilek, kendine has aromasıyla dikkat çekiyor. Abdullah Erbay, 25 dekarlık arazisinden 62 ton çilek verimi elde etti. Kasım ayına kadar sürecek olan çilek hasadı, yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'ın Kuyulu köyü ve Gezin beldesinde yetiştirilen yerli çileğin kasım ayındaki hasadı yoğun ilgi görüyor. Kavaktepe köyü çiftçilerinden Abdullah Erbay, 25 dekar arazisinde yetiştirdiği albion türü çilekten 62 ton verim elde etti.

Elazığ'ın Kuyulu köyü ve Gezin beldesinde yetiştirilen yerli çilek, kendine has aroması ve kokusuyla tüketicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ancak yetişme süresi ve raf ömrü kısa olan bu çilek türünün hasadı, kasım ayında da devam ediyor. Kavaktepe köyü çiftçilerinden Abdullah Erbay, 25 dekar arazisinde yetiştirdiği albion türü çilekten 62 ton verim elde etti. Mayıs ayında başlayan çilek üretimi, hava sıcaklığı -3 derecenin altına düşmediği sürece kasım ayı boyunca sürecek. Elazığ'da yerli çileğin yanı sıra çeşitli çilek türleri de yetiştiriliyor. Kent genelinde 4 bin dekar alanda yapılan çilek üretiminden yıllık yaklaşık 10 bin ton ürün elde ediliyor ve dekara ortalama 2 bin 500 kilogram verim alınıyor.

Abdullah Erbay'ın bahçesinde düzenlenen çilek hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, kurum müdürleri, STK başkanları ve teknik personel katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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