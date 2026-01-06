Haberler

Hasat dönemindeki yağışlar Ege'de pamuk rekoltesini olumsuz etkiledi

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi'nde hasat döneminde meydana gelen yoğun yağışların pamuk verimini olumsuz etkilediğini belirtti. 2025-2026 sezonu pamuk rekoltesinin daha önce tahmin edilen rakamlardan %10-15 daha az gerçekleşeceği öngörülüyor.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hasat döneminde meydana gelen yoğun yağışların Ege Bölgesi'ndeki pamuk verimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

???????Kestelli, yazılı açıklamasında, Ege'nin pamuk ekili alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin çalışmalarının İTB koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsaları, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

???????Bu doğrultuda Ege'deki rekolte tahmini beklentilerini 8 Ekim 2025'te düzenledikleri toplantıda 160 bin ton olarak açıkladıklarını aktaran Kestelli, hasat dönemi ise bölgede yoğun yağışların etkili olduğunu vurguladı.

Kestelli, yağışların hasadı önemli ölçüde aksatması ve aşırı hava olaylarının yarattığı olumsuzlukları tespit etmek amacıyla kasım ayında Ege'de yeniden saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölge genelinde faaliyet gösteren üreticiler, çırçır işletmeleri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri neticesinde, hasat döneminde etkili olan yağışların verim ve kalite kaybına yol açtığı tespit edildi. Yağış öncesinde pamuk hasadının henüz yüzde 15'inin tamamlandığı, kalan yüzde 85'lik kısmın ise yağışlardan olumsuz etkilendiği anlaşıldı. Yoğun yağışlar toprak nem seviyesini artırdı, hasat için gerekli olan elverişli arazi koşullarını da bozdu. Yağışlardan hemen sonra toplanan pamukta kalite kaybı yaşanmış, yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıpları tespit edildi. Sonuç olarak yapılan tüm incelemeler neticesinde lokasyon bazında yaşanan yağış miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, daha önce açıklanan 2025-2026 sezonu Ege pamuk rekoltesinin beklenenden yaklaşık yüzde 10-15 oranında daha eksik gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."???????

???????

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
