Türkiye Karting Şampiyonası'nda Petrol Ofisi sponsorluğundaki Dynamic Racing Team birinci oldu

Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında elde ettiği başarılı sonuçlarla takım birinciliğine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 16-17 Mayıs'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 4 kategoride toplam 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezonun ilk yarışında güçlü performansıyla dikkati çeken Dynamic Racing Team, ikinci ayakta da elde ettiği derecelerle başarısını sürdürdü.

Micro kategorisinde mücadele eden Dynamic Racing Team sporcularından Ali Ersin Yücesan birincilik kürsüsüne çıkarken, Kerem Çelikyay yarışı üçüncü tamamladı. Mini kategorisinde Ömer Mesudiyeli üçüncülük elde ederken, Junior kategorisinde yarışan Rüzgar Tırınk da üçüncü olarak takım hanesine önemli puanlar yazdırdı. Kadınlar kategorisinde ise Dynamic Racing Team sporcusu Zeynep Fatma Çiçek ikinci sırada yer aldı.

2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 27-28 Haziran'da İstanbul'daki Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.