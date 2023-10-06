Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi

Çin'de inşa edilen dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında 'Türkiye' adıyla anılacak.

ÇİN'de inşa ettirilen, dünyanın en büyüklerinden olduğu blirtilen 12 konteyner gemisinden birine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, ' Türkiye' adı verildi.

Konteyner şirketi MSC tarafından Çin'de inşa ettirilen ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük konteyner gemisi özelliği taşıyan 12 gemiden birine 'MSC Türkiye' adı verildi. Omurgadan 80 metre yüksekliğinde 399,9 metre uzunluğunda olan MSC Türkiye gemisinin Türkiye'de ilk durağı ise Tekirdağ olacak. MSC Türkiye gemisi, 30 Ekim'de Türkiye'deki ilk durağı Tekirdağ Asyaport Limanı'na gelecek.

Firmanın Çin'de inşa ettirdiği gemilerin suya inmesiyle, Aponte ailesi gemilere isim vermek için düzenlenen toplantıda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı, Aponte ailesinin gelini Ela Soyuer'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle önerdiği 'Türkiye' ismi verildi.