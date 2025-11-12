Haberler

Dünya Tahıl Üretiminde Tarihi Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya tahıl üretiminin Temmuz 2025 / Haziran 2026 döneminde 2 milyar 425 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını açıkladı. Üretimdeki artış, mısır, buğday ve arpa gibi önemli ürünlerin beklenenden iyi verim göstermesiyle gerçekleşecek.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya tahıl üretiminde son 10 yılın en keskin artışıyla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 425 milyon tona ulaşılacağını öngördü.

IGC, son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ait dünya hububat üretimi tahminlerini açıkladı.

Bazı önemli üreticide beklenenden daha iyi verim beklentisiyle; geçen sezona göre dünya tahıl üretiminde 98 milyon tonluk önemli oranda bir artış tahmin ediliyor.

Yüzde 4'lük artışla, son 10 yılın en keskin yükselişi olması bekleniyor. Böylece küresel hububat üretiminin tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 425 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Yıl sonu stoklarının 25 milyon ton yükselerek 618 milyon tona ulaşması ve küresel arzın ilk kez 3 milyar tonun üzerine çıkarak 3 milyar 43 milyon tonu bulması bekleniyor. Mısır üretiminin 59 milyon ton, buğdayın 27 ve arpanın 8 milyon ton artması küresel arzın yükselmesini sağlıyor.

Buğday sevkiyatlarındaki artışın öncülüğünde ticaretin yıllık 16 milyon artışla ortalamanın üzerinde 440 milyon tona ulaşacağı da tahmin ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.