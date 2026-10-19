Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dün spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 7 milyon 419 bin 885 lira, gaz ticaret miktarı ise 386 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 419 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 929 bin 484 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 386 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 183 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 261 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 979 bin 469 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 8 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!

Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu
Mersin'de kiracılı daire alan ev sahibi 2 yıldır evine giremiyor! Dava reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Evine 2 yıldır giremiyor! Kira yerine bir de 41 bin TL ödeyecek
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı

Fatih’te korkutan yangın! Alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı

İstanbul'daki konserde korkunç son! Ölümlerin nedeni belli oldu