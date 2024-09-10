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Dolar ve altında son durum ne?

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 34,0860 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 34,0672'den tamamladı. Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 745 liradan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 34,0672'den tamamladı.
Dolar/TL, güne de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 34,0860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,6710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.

Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ALTIN GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 745 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 2 bin 744 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 530 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 70 liradan satılıyor. Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.505 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor. Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (1)

3.DünyaSavaşı:

Bir sabah bir uyandınız İran-Irak- Türkiye Mısır İsraile savaş açmış Amerika da İsrail in yanında savaşa girmiş. ABD ve Avrupa ülkeleri Bütün müslümanların mal varlıklarına el koymuş. İsviçre banklarına götürdüğünüz Avrupa abd deki paralarınız bir gecede yok olmuş!... Yüksek ihtimal.

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