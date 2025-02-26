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Amerikan doları küresel belirsizliklerin gölgesinde fiyatlanıyor

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Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaptı ve 36,4560 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL dünkü işlemde 36,4060-36,6380 bandında hareket ederken, avro/TL ve sterlin/TL de değer kaybetti. ABD'deki makroekonomik belirsizlikler ve para politikaları, piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4560 seviyesinden işlem görüyor. Dün 36,4060-36,6380 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4430'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 36,4560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 38,2620'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 46,1090'dan satılıyor.

DOLAR, BELİRSİZLİKLER GÖLGESİNDE FİYATLANIYOR

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,5 seviyesinde bulunuyor. Makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Trump'ın politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, bu durumun ABD

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik endişeler de varlığını koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 puanın direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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Amerikan doları küresel belirsizliklerin gölgesinde fiyatlanıyor
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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