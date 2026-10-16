Dolar/TL güne yükselişle başladı, 49,5270 seviyesinden işlem görüyor

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????? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,5270 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,4650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5270 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,7050, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 65,9880 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de üretici ve tüketici enflasyonundaki hızlanma, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri güçlendirse de ülke ekonomisine ilişkin öngörülerin tahvil piyasalarına ters etki yapmasıyla varlık fiyatlarında farklı yönlü hareketler oluştu.

Analistler, enflasyon riskleri gündemdeki yerini korurken yüksek faizlerin ekonominin temel büyüme dinamiklerinden biri haline gelen yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerinin Fed'in para politikasını beklentiler doğrultusunda sıkılaştırmayacağı yönündeki öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki sert satışlar, yatırımcıları ABD tahvilleri gibi güvenli varlıklara yönlendirdi. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,8 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,08'e indi.

Tahvil faizlerinde belirgin geri çekilme söz konusu olurken analistler, tahvil faizleri ile fiyatlarının ters yönde hareket ettiğini hatırlatarak, yükselen tahvil faizinin aslında "tahvilin fiyatının düşmesi ve tahvil satışlarının arttığı" anlamına geldiğini belirtti.

Öte yandan, Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın moderatörlüğünde yapılan söyleşide konuştu.

Warsh, gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmadı, Bankanın fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı. Fed'deki yaklaşımın değiştiğine işaret eden Warsh, "Fed'de yeni bir dönem başladı ve artık o şekilde hareket etmiyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde ise S&P'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor.

Beklenti, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

Kaynak: AA