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Dolar/TL 48,61'den işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,6050 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,6050 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde??????? hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 48,5440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6050 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7660'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden yukarı taşıması, varlık fiyatlarında dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Artan enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırına dayanırken, 30 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Brent petrol 109 dolar civarında seyrederken İran destekli Husilerin Yemen'de Mocha Limanı'nı ele geçirmesi, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin kısıtlı kalması ve Suudi enerji tesislerine yönelik saldırılar arz kesintilerinin uzayabileceği endişesini artırıyor.

Makroekonomik veri tarafında gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik sıkılaşma tahminlerinin artabileceğini kaydetti.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının yıl sonu itibarıyla ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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