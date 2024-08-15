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Dolar/TL 33,65 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,65 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 102,6 seviyesinde bulunuyor. ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılamasıyla Fed'in faiz indirimi beklentileri güç kaybetti.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 33,6525'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de yüzde 0,50 yükselişle 37,1679'dan, sterlin/TL yüzde 0,30 değer kazanıyla 43,2416'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 102,6 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti. Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişelerinin yatışmasıyla düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 3,84'te, dolar endeksi de 102,6'da dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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