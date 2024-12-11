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Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı

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Yeni güne yükselişle başlayan dolar, dünkü rekorunu tazeledi. 35 liraya doğru koşan kur, 34,88 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralar rekor seviyenin hemen yanı başında 34,86 düzeyinde seyrediyor.

Yılın sonuna doğru gidilirken, dolardaki sınırlı yükseliş devam ediyor. Dün 34,83 TL ile rekor kıran dolar/TL bugün ise rekorunu tazeledi.

AMERİKAN DOLARI YENİ REKORA DOĞRU

Güne 34,81 seviyelerinden başlayan dolar kuru, 34,88 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 12.36 itibarıyla dolar 34,86'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 36,62'den, sterlin ise 44,43'Ten alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI ALIM SATIM FİYATI

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarında ise dolar 34,72'den alınıyor, 34,85'den satılıyor. Euroda ise alım satım fiyatı 36,46 - 36,66 TL.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Merakla beklenen veri bugün açıklanacak. Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin kasımda yükseldiğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan yükselerek yüzde 2,9'a ulaştı.

Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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