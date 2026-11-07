Doğanşehir'in dermason kuru fasulyesi Türk Patent'ten coğrafi işaret tescili aldı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetiştirilen dermason kuru fasulyesi, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden olan dermason kuru fasulyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda tescillendiğini söyledi.

Fasulyenin kalitesi ve kendine has aromasıyla öne çıktığını belirten Bayram, coğrafi işaret tescilinin ilçe tarımı ve üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bayram, "Toprağımızın bereketi ve ilçemizin gururu olan ürünümüzün kalitesini bu tescille taçlandırdık. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, coğrafi işaretin Doğanşehir'imize, emektar üreticilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA