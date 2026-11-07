Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doğanşehir'in dermason kuru fasulyesi Türk Patent'ten coğrafi işaret tescili aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğanşehir'in dermason kuru fasulyesi Türk Patent'ten coğrafi işaret tescili aldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetiştirilen dermason kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, tescilli ürünün ilçe tarımı ve üreticiler için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetiştirilen dermason kuru fasulyesi, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden olan dermason kuru fasulyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda tescillendiğini söyledi.

Fasulyenin kalitesi ve kendine has aromasıyla öne çıktığını belirten Bayram, coğrafi işaret tescilinin ilçe tarımı ve üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bayram, "Toprağımızın bereketi ve ilçemizin gururu olan ürünümüzün kalitesini bu tescille taçlandırdık. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, coğrafi işaretin Doğanşehir'imize, emektar üreticilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenliği bırakıp 10 koyunla başladı! Cizreli Gülbahar Bağdur'un sürüsü 7 yılda 250'ye ulaştı

Öğretmenliği bıraktı, 10 koyunla başladı! Bugün 250 hayvanı var
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti
50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! "Vatan haini" ilan edilebilir

Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor