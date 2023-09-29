Doğal Gazın Güvenli Kullanımı İçin Sertifikalı Firmalardan Proje Desteği İsteniyor

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer, konut ve iş yerlerinde doğal gazın güvenli kullanımı için sertifikalı firmalardan proje desteği istenmesinin önem taşıdığını, bakım ve onarımın da periyodik yapılması gerektiğini bildirdi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer, konut ve iş yerlerinde doğal gazın güvenli kullanımı için sertifikalı firmalardan proje desteği istenmesinin önem taşıdığını, bakım ve onarımın da periyodik yapılması gerektiğini bildirdi.

Yüceer, AA muhabirine, doğal gazın temiz ve güvenli bir yakıt olduğunu ancak çevresel etkenler ile kullanıcı hatalarından kaynaklanan üzücü olayların yaşanabildiğini söyledi.

Meskenlerde doğal gazla çalışan cihazların bakımı ve bu cihazlara ana bağlantılardan gazın ulaşmasını sağlayan tesisatın kontrolünün yapılmasının önem taşıdığına işaret eden Yüceer, tüm önlemlere rağmen gaz kaçağı olması durumunda "Alo 187 Doğal Gaz Acil" hattına ivedilikle ulaşılması gerektiğini belirtti.

Yüceer, doğal gaz tesisatının nerede olursa olsun sertifikalı firmalarca yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Doğal gaz bağlantılı cihazların, sertifikalı firma ile proje ve dağıtım şirketinin onayından sonra devreye alınması gerekmektedir. Ortamda bulunan cihazlardaki havalandırma menfezinin, soğuk hava girmesi ve benzeri nedenlerden dolayı kapatılmaması gerekiyor. Kış başlamadan önce kombi ve şofben benzeri cihazların bakımının yapılması gerekiyor. Hermetik kombilerde, yanma için gerekli hava, baca vasıtasıyla dışarıdan alınıp yanma sonucu oluşan atık gazlar da baca vasıtasıyla dış ortama atılmaktadır. Bacalı cihaz varsa yanma için gerekli havayı ortamdan alıyor, yanma sonucu oluşan gazları da baca vasıtasıyla dış ortama atıyor."

Doğal gazın yanması sonucu açığa çıkan yoğun su buharının, bacanın bağlı olduğu duvar başta olmak üzere tuğla ve ekipmana zarar verdiği uyarısında bulunan Yüceer, şunları kaydetti:

"Çelik bacalar kullanılmalı ve tüm bacaların periyodik bakımları yapılmalı. Bacalı cihazlarda bağlantı noktaları da iyice kontrol ettirilmeli. Eğer yaptırılmazsa, havanın soğumasıyla birlikte sıcak dumanın olduğu yere kuşların tünemesi de bacaların doğru çalışmasına engel oluyor. Atık gaz, ortamlara geri dönebiliyor.

Mutfakta bulunan yeni tip ocaklarda alev emniyet sistemi bulunmakta. Ocakta herhangi bir alev kesildiğinde süt, su, yemek taşması gibi, bu durumda kapanan gaz otomatik kesilmektedir. Bu sistem daha güvenli. Alev kesme sistemi varsa daha sağlıklı bir şekilde kullanım sağlanabilir. Bunun dışında esnek bağlantılı boruların yeni tip olması gerekiyor. Borular, cihaz önünde ise gaz kesme bağlantısının da olması gerekiyor. Bunun alevden etkilenmesi, sıcaktan etkilenmesi, yırtılması ile ortama gaz verebilir. Bu tarz durumda çelik örgülü sistemlerin kullanılması tavsiye ediliyor."