Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğalgaz dağıtımında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Kaynak: 2025 doğalgaz bağlantı ve hizmet bedelleri zamlandı.

EPDK, doğalgaz dağıtımında uygulanacak bağlantı bedellerine yaklaşık yüzde 78, hizmet bedellerine ise yüzde 43,65 ile yüzde 47,11 arasında zam yaptı.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 26 Aralık 2025 tarihli ve 13155 sayılı kararıyla; 2025 yılı için Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan bedelleri belirledi. Yeni bedeller 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlük kazandı. Buna göre söz konusu bedellerde yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artış yapıldı. Böylece 2025 yılında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları ve artış oranları, aşağıdaki gibi uygulanacak.

BAĞLANTI BEDELLERİ

Abone bağlantı bedeli: 6154 TL (%77,96)

İlave abone bağlantı bedeli: 5353 TL/100m2 (%77,95)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 3471 TL/ilk 100m (%47,07)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 22 TL/ilave 1m (%46,66)

Güvence bedeli kombi: 3035 TL/adet (%45,42)

Güvence bedeli soba: 2673 TL/konut (%45,66)

Güvence bedeli merkezi sistem: 2673 TL/BBS (%45,66)

Güvence bedeli ocak: 181 TL (%43,65)

Güvence bedeli şofben: 362 TL (%43,65)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1630 TL (%47,11)

Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)

Servis kutusu söküm bedeli: 1384 TL (%47,07).

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02)

G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07)

G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05)

G44'den büyük: 2.118 TL/adet (%47,08)

Kolon hattı: 277TL/proje (%47,34)

Ön proje: 92TL/proje (%46,03).

Yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketlerinin internet ana sayfalarında süresiz olarak yayınlanacak.

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
img

Tan Sağtürk ve Rus eşinin 15 yıllık evlilikleri bitti
500

Yorumlar (91)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

ülkeyi bitirdiler..

Yorum Beğen632
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Karadeniz'de Doğalgaz bulmuştunuz ne oldu o iş dallama arkadaşlarım

Yorum Beğen560
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

boruyu sana döşemişler bize niyesoruyorsun

yanıt4
yanıt42
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

bulundu. sistemdeki mevcut gazın %7-10 kadarı karadeniz gazı.

yanıt4
yanıt22
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kıyıya varamadan buhar olmuş herhalde

yanıt29
yanıt2
Haber YorumlarıSaim :

Dallama haberi anlasaydın doğalgaza zam gelmemiş haberlere hatalı sadece bağlantı ücreti güvence bedeli artmış buda bağıra çağıra asgari ücret artsın diyorsunuz bu maliyeti artırır artan maliyete ten dolayı fiyat artışı normal öyle olmasaydı belediyeler niye şu ya ulaşıma zam yapıyorlar aylardır akar yakıta zam olmamasına rağmen zam yaptılar onlarıda eleştirmek için söylemiyorum her zam yeni zam getirir birde bunun doğal gaz bulmaya alakası ney

yanıt7
yanıt21
Haber YorumlarıZapa Toçni:

%78 mi? demek ki tüikin değil enagın açıkladığı enflasyonu kaale almışlar.

Yorum Beğen574
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Korkmaz:

zaten enagın açıkladığı enflasyon gerçek olan, hâlâ tüik gibi kurumun açıklamasına inanan varsa aklından şüphe duyacağım :D

yanıt31
yanıt1
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bu millet müstehak kimse şikayet etmesin

Yorum Beğen458
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSonby Erdm:

vur reis acıma bunlara

Yorum Beğen451
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Tüm 91 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.