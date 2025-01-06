Doğal gazda büyük zam devreye girdi

EPDK, doğalgaz dağıtımında uygulanacak bağlantı bedellerine yaklaşık yüzde 78, hizmet bedellerine ise yüzde 43,65 ile yüzde 47,11 arasında zam yaptı.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 26 Aralık 2025 tarihli ve 13155 sayılı kararıyla; 2025 yılı için Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan bedelleri belirledi. Yeni bedeller 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlük kazandı. Buna göre söz konusu bedellerde yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda artış yapıldı. Böylece 2025 yılında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları ve artış oranları, aşağıdaki gibi uygulanacak.

BAĞLANTI BEDELLERİ

Abone bağlantı bedeli: 6154 TL (%77,96)

İlave abone bağlantı bedeli: 5353 TL/100m2 (%77,95)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 3471 TL/ilk 100m (%47,07)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 22 TL/ilave 1m (%46,66)

Güvence bedeli kombi: 3035 TL/adet (%45,42)

Güvence bedeli soba: 2673 TL/konut (%45,66)

Güvence bedeli merkezi sistem: 2673 TL/BBS (%45,66)

Güvence bedeli ocak: 181 TL (%43,65)

Güvence bedeli şofben: 362 TL (%43,65)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1630 TL (%47,11)

Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)

Servis kutusu söküm bedeli: 1384 TL (%47,07).

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02)

G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07)

G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05)

G44'den büyük: 2.118 TL/adet (%47,08)

Kolon hattı: 277TL/proje (%47,34)

Ön proje: 92TL/proje (%46,03).

Yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketlerinin internet ana sayfalarında süresiz olarak yayınlanacak.