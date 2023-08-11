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Didim'de Şehir İçi Ücretleri ve Taksi Metre Ücretleri Zamlandı

Ekonomi Haberleri

UKOME tarafından yapılan zamlar sonrasında Didim'de şehir içi ücretleri 14,50 kuruş olurken, taksi metre ücretleri de zamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UKOME tarafından yapılan zamlar neticesinde Didim'de dolmuş ücretleri ile taksimetre ücretlerinin yeni tarifeleri belli oldu. Dolmuşlarda Ormankampı - Merkez 14,50 kuruş, Orman kampı-D Marin 15,50 kuruş, Merkez-Altınkum ise 14,50 kuruş oldu. Öğrenci fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi. Taksimetre ücreti açılışı ise 24 TL olarak belirlendi. Diğer yandan ise ilçede taksiciler yeni fiyat tarifesini güncellemek için oda önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

UKOME tarafından yapılan zamlar sonrasında Didim'de şehir içi ücretleri 14,50 kuruş olurken, taksi metre ücretleri de zamlandı.

Didim'de ulaşım ağına zam geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UKOME tarafından yapılan zamlar neticesinde Didim'de dolmuş ücretleri ile taksimetre ücretlerinin yeni tarifeleri belli oldu. Dolmuşlarda Ormankampı - Merkez 14,50 kuruş, Orman kampı-D Marin 15,50 kuruş, Merkez- Altınkum ise 14,50 kuruş oldu. Öğrenci fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi. Taksimetre ücreti açılışı ise 24 TL olarak belirlendi. Diğer yandan ise ilçede taksiciler yeni fiyat tarifesini güncellemek için oda önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Altınkum Ekonomi Haberler

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