Dev tavuk markasına rekor ceza

Banvit, Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini inceleyen soruşturması sonucunda, şirkete 947.305.871,90 TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

"CEZANIN GEREKÇESİNE İLİŞKİN DETAYLAR ŞİRKETİMİZE ULAŞMADI"

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, cezanın gerekçeli kararının henüz kendilerine ulaşmadığı belirtildi. Banvit, cezanın gerekçeli kararının tebliğ edilmesinin ardından, yasal süre içinde %25 erken ödeme indiriminden yararlanmayı değerlendireceklerini ifade etti.

"GELİŞMELER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili gelişmelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.