Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir plastik eritme fabrikasının günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak trafoya el konuldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Kaçak elektrik denetimine çıkan ekiplerin dikkatini bir fabrika çekti.
FABRİKA KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIŞ
Ekipler bir plastik eritme fabrikasında kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.
TRAFOYA EL KONULDU
Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.