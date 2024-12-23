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Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir plastik eritme fabrikasının günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak trafoya el konuldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Kaçak elektrik denetimine çıkan ekiplerin dikkatini bir fabrika çekti.

FABRİKA KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIŞ

Ekipler bir plastik eritme fabrikasında kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.

TRAFOYA EL KONULDU

Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

bence suriyeliler kalsın kaçak elektrik kullanan şehirdekiler gitsin

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

kahrolsun kaçakçılar

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Fabrikaya el konmalı. trafoyuda patronun munasip olan bir yerine monta etmeli

Yorum Beğen116
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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya bır parti uyesı sahibidir fabrikanın yarın birşey olmamış gıbı devam eder

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıVATOZZ:

Sonuç?? Onlardan alamadığını bizim faturalara yansıtırlar. Kimse de denetlemez.

Yorum Beğen99
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Haber YorumlarıAhmet null:

Hepsi hırsız zaten orda helal elektrik kullanan varmı kaçak kayıp bedelini nasılsa bizler ödüyoruz kimse zararda değil dürüst halkdan başka

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Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Varmı ceza geriye dönük alacakmısınız bu hırsızlardan parayı

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

şaşirdıkmı hayır çünkü doğunun çoğunluğunda bu mevcut durum var Allah cc ıslah etsin ediyorda anlayana bir gecede yuzbinler girdi toprağın altına

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Haber YorumlarıMustafa Özdemir:

ceza olarak trafo adli kontrolle serbest

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Siyasi ve Isim Yapmis FiriIdak itlerin Bilgisi Dahilindedir..Zaten Gene Ayni Kisiler de Bu Olayin Uzerini Kaparlar..

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