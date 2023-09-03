Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ağırladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yı makamında ağırladı.

Bir dizi program hadilinde Denizli'ye gelen Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a makamında konuk oldu. Birebir görüşmeler sonrasında beraberindeki heyetle toplantıya geçildi. Toplantıda Kosova ile tarihi bağlara dikkat çekip, ilişkilerini daha da artırmak istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, Denizli'de Çarkların 7 gün 24 saat çalıştığını ve bu sebeple de Ege Bölgesi'nde ticaretin merkezi olduklarını söyledi. Başkan Erdoğan, " Türkiye'nin 9'uncu ihracatçı sanayi şehriyiz. Türkiye'nin en fazla turist çeken ilk 5 kentinden de biriyiz. En büyük turizm değerimiz Pamukkale'mizi, her yıl 3 milyona yakın turist ziyaret ediyor. Pamukkale'mizde sadece bize özgü bir doğa harikası olan eşsiz travertenlerimiz var. Yaz kış sıcaklığı hiç değişmeyen 36 derece şifalı sıcak suyumuz ile şifa dağıtan dünyaca ünlü antik termal havuzumuz da var. Misafirlerimiz, Pamukkale'mizi sıcak hava balonuyla gezme imkanı da buluyorlar. Şehrimizde ayrıca 12 ay boyunca yamaç paraşütü yapılabiliyor. Misafirlerimizin kış aylarında ise kayak yapma şansları var. Ege Bölgesi'nin en uzun hattı olan 1.500 metrelik teleferiğimizle çıkacakları noktada, orman içindeki bungalov evlerde kalabilirler. Ayrıca Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ve parkı Pamukkale Seyir Tepesi'nden Denizli'mizin eşsiz manzarasını izleyebilirler. Şehrimizde, 19 antik kent bulunuyor. Bunlardan Hierapolis ile Laodikya'da inanç turizmi yapılıyor. Hierapolis, ülkemizin en çok ziyaretçi alan ören yeri" diye konuştu.

Bakan Damka; "İkili ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da kendilerini misafir etmeleri dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile Kosova arasında çok uzun yıllara dayanan ortak bir tarihin olduğunu hatırlatan Bakan Damka, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini, bu çerçevede da Denizli'ye geldiklerini aktardı. Bakan Damka "Başkanımızın da anlattığı gibi Denizli'deki iş birliği imkanları ile ticareti artırma fırsatları beni oldukça etkiledi. Kardeşliğimizi ticarete dökmek hem kazanmak hem de kazandırmak isteriz. Gördüğüm kadarıyla çok iyi bir hazırlık yapılmış. Gösterdiğiniz ilgi ve eşsiz ev sahipliği için başta Uğur Başkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ