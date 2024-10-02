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Denizli'de Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı

Denizli'de Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı
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Denizli'nin 2023 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belirlendi. Gelir vergisinde 9 milyon 503 bin 300 lira ile birinci olurken, kurumlar vergisinde bu rakam 208 milyon 405 bin 113 lira olarak kaydedildi.

Denizli'nin gelir ve kurumlar vergilerinde rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisinde rekortmeni 9 milyon 503 bin 300 lira, kurumlar vergisinin rekortmeni ise 208 milyon 405 bin 113 lira olarak açıklandı.

Denizli'nin gelir ve kurumlar vergilerinde rekortmenler belli oldu. Denizli Deftarlığı 2023 yılı gelir ve kurum vergisi listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre gelir vergisinde ilk 100'ün içerisinde 9 milyon 503 bin 300 lira rekortmen oldu. Gelir vergisinin son sırasında ise 1 milyon 464 bin 208 lira olarak açıklandı. Gelir vergisinde ilk 100'e giren mükelleflerden 49'unun ismi ve tahakkuk ettirilen vergi tutarı açıklanmadı. Listedeki 23 mükellefin ise gayrimenkul ortaklığı ve kira geliriyle listede yer aldığı görüldü.

Kurumlar vergisinde ise ilk sırada 208 milyon 405 bin 113 lira rekortmen oldu. Açıklanan ilk 100 içerisinde 44 kurumun isim ve tahakkuk eden vergi tutarı gizlenirken, 56 kurumun ismi ve vergi tutarı açıklandı. Kurumlar vergisinin son sırasında açıklanan kurumun vergi tutarı ise 9 milyon 864 bin 402 lira olarak belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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