Denizli'de Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması Tamamlandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde inşa edilen Emirçay İnceler Göleti ve Sulamasının tamamlanmasıyla 6 bin 600 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacağı ve ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 240 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Denizli ili ve ilçelerinde son dönemlerde yapılan sulama projeleri, tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Bu çalışmalar kapsamında Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması inşaatı projesinde çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. 3 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak gölet, sulama borularının montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 6 bin 600 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemi ile sulanması sağlanacak. Üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanılarak tarımsal üretimin verimliliğin arttırılması planlanan projede dekar başına 6 bin 400 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 240 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor. - DENİZLİ