Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ocak Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şube başkanı Yusuf Öztürk, toplantıda, 2024'te İzmir Limanı'nda 271 bin TEU konteyner elleçlendiğini söyledi.

Kruvaziyer turizmi için sezon hazırlıklarına devam ettiklerini, bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Öztürk, kıyılarda temizlik yapıldığını da anlattı.

Toplantıda sektör sorunları tartışıldı, çözüm önerileri dile getirildi.