DDKKM toplam stok bakiyesi 100 milyon dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesaplarının ocak ayı sonuçlarını açıkladı. DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara düştü.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt