DDKKM toplam stok bakiyesi 100 milyon dolara geriledi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesaplarının ocak ayı sonuçlarını açıkladı. DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara düştü.

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, ocak ayında 100 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
