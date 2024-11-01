Dalgakıran Kompresör, Antalya’da Global Bayi Toplantısını Gerçekleştirdi

Dalgakıran Kompresör'ün Antalya'da düzenlediği organizasyonda, 72 ülkeden 200'den fazla bayi temsilcisi bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dalgakıran Kompresör'ün gelecek vizyonunun, büyüme stratejilerinin ve yeni ürünlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı etkinlik, uluslararası katılımcılarla güçlü bir sinerji oluşturarak sektördeki yenilikçi yaklaşımını ortaya koydu.

Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen toplantıda, şirketin, dijitalleşme ve küresel pazarlardaki büyüme hedefleri doğrultusunda geliştirdiği stratejik planları bayi temsilcileriyle paylaşıldı.

Dalgakıran'ın küresel çapta yaygınlaşan başarı hikayesi, yeni pazarlara ulaşmak için planladığı adımlar ve sektöre yön veren çözümler, toplantıda geniş bir perspektifle değerlendirildi.

Programın sonunda, katılımcılar, ekonomist Ali Ağaoğlu'nun ekonomiye dair güncel değerlendirmelerini dinleme fırsatı buldu. Ağaoğlu, küresel ekonomideki eğilimler, enflasyon ve yatırım stratejileri hakkında bayilere önemli bilgiler sundu. Sunum, bayi temsilcilerinin kendi iş stratejilerini daha geniş bir bakış açısıyla şekillendirmelerine katkı sağladı.

Şirket, geniş ürün yelpazesi, sürdürülebilirlik hedefleri ve yenilikçi çözümleriyle sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Dünyanın dört bir yanındaki bayilerimizle bir araya gelmek, yenilikçi adımlarımızı paylaşmak ve gelecek hedeflerimizi birlikte şekillendirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. İş ortaklarımızın güveni ve desteğiyle küresel arenada daha da güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.