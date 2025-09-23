Dalaman Havalimanı'nda Ağustos Ayında 981 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayında hizmet verilen yolcu sayısı 981 bin 136 yolcuya ulaştı.

Muğla'nın iki önemli havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı Ağustos ayında 981 bin 136 yolcuya hizmet verdi. Aynı havalimanında Temmuz ayında 905 bin 345 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayındaki uçak trafiği 7 bin 358 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 11 bin 975 ton,

8 aylık dönemde Dalaman Havalimanı 3 milyon 888 bin 089 yolcuya hizmet verirken, gerçekleşen uçak trafiği sayısı 34 bin 595. 8 ayda taşınan yük miktarı 46 bin 352 ton oldu. - MUĞLA