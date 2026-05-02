Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nisan ayında ihracatımız yıllık yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatın, küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere rağmen nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nisan ayında ihracatımız yıllık yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, küresel talep görünümünün zayıfladığı ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik istikrarımızı güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimde dönüşümü hızlandıran, verimliliği ve rekabet gücünü artıran, yatırım ortamını iyileştiren ve ülkemize döviz kazandıran sektörleri destekleyen politikalarımızı güçlü bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla uyguluyoruz. Böylece sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi destekleyerek vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
